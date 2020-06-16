Контррозвідка затримала командира бойового корабля, який працював на РФ

Командира бойового корабля затримала військова контррозвідка.

Він спробував передати оборонні відомості спецслужбам РФ, повідомили у Службі Безпеки України.

Капітан 2 рангу без дозволу свого командування виїхав до окупованого Криму.

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Там офіцер отримав російський паспорт.

– Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу. Він почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам, – повідомили у СБУ.

За даними оперативників СБУ, для цього він найближчим часом збирався звільнитися з лав Збройних сил України.

СБУ затримала генерала

У квітні контррозвідка затримала генерала СБУ Валерія Шайтанова, якого назвала організатором терактів в Україні.

Шайтанов у 2014 році керував Центром спеціальних операцій А СБ України. Воював на Донбасі, планував операції альфівців там.