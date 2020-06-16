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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік із ножем зупинив метро, його з пораненням знайшли у тунелі

Київське метро було змушене призупинити рух на червоній лінії через чоловіка з ножем, який погрожував завдати собі шкоди.

Невідомий стрибнув на колії та забіг у тунель на станції Берестейська.

Правоохоронцям знадобилося півгодини, щоб розшукати чоловіка, у якого було поранення живота.

На місце події викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Поліцейські встановлюють особу затриманого та обставини, які штовхнули потерпілого на такий крок.

Станом на 21.30 метро працює в звичайному режимі.

У Києві чоловік із ножем зупинив метро, його з пораненням знайшли у тунелі

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“Мінування” метро 1 червня

1 червня 2020 року Київський метрополітен отримав сигнал про мінування мосту Метро, зупинив рух поїздів та викликав правоохоронців.

Поліцейські на мосту Метро виявили чоловіка з пакетом, який погрожував підірвати конструкцію.

Після того, яка чоловіка затримали, виявилося, що вибухівки “мінер” із собою не мав.

Спочатку суд заарештував зловмисника, але згодом змінив йому запобіжний захід, відправивши до психлікарні.

Джерело: Нацполіція

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