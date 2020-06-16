У Києві чоловік із ножем зупинив метро, його з пораненням знайшли у тунелі

Київське метро було змушене призупинити рух на червоній лінії через чоловіка з ножем, який погрожував завдати собі шкоди.

Невідомий стрибнув на колії та забіг у тунель на станції Берестейська.

Правоохоронцям знадобилося півгодини, щоб розшукати чоловіка, у якого було поранення живота.

На місце події викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Поліцейські встановлюють особу затриманого та обставини, які штовхнули потерпілого на такий крок.

Станом на 21.30 метро працює в звичайному режимі.

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“Мінування” метро 1 червня

1 червня 2020 року Київський метрополітен отримав сигнал про мінування мосту Метро, зупинив рух поїздів та викликав правоохоронців.

Поліцейські на мосту Метро виявили чоловіка з пакетом, який погрожував підірвати конструкцію.

Після того, яка чоловіка затримали, виявилося, що вибухівки “мінер” із собою не мав.

Спочатку суд заарештував зловмисника, але згодом змінив йому запобіжний захід, відправивши до психлікарні.