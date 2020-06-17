На Харківщині обвалився будинок – є постраждалі

17 червня в Харківській області в селі Литвинівка обвалилися несучі конструкції покинутого будинку. В результаті події травми отримали двоє чоловіків.

За інформацією ДСНС, постраждали чоловіки 1953 і 1982 року народження. Один з них отримав перелом нижніх кінцівок. Другий зламав ребра, але він зміг самостійно вибратися зі зруйнованого будинку.

Чоловік сам викликав швидку допомогу та рятувальників. Уже на місці їм надали першу допомогу. Постраждалих госпіталізували в Великобурлуччину центральну районну лікарню.

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В Україні це далеко не перший випадок обвалу будинку. На початку червня в Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок.

Тоді в результаті обвалення була пошкоджена газова труба, але місце поки не виявлено. Роботи з розбору завалів не проводили через запах газу в повітрі. З-під завалів були врятовані 24 людини.