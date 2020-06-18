В селе Снячев Черновицкой области вечером 17 июня пропал без вести 5-летний мальчик. Ребенок просто вышел со двора и не вернулся.

К его поискам привлекли роту полиции особого назначения, кинологов, спасателей, охотников и рыбаков.

Искали ребенка также с помощью квадрокоптера и тепловизоров.

К сожалению, нашли его в 1,5 км от дома в местном водоеме.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Элементарные правила поведения на водоемах:

выбирайте оборудованные пляжи;

соблюдайте правила безопасности во время плавания;

постоянно контролируйте детей;

не употребляйте алкогольные напитки.

Смерть на воде

В Украине с начала июня на водоемах утонуло уже 100 человек, из которых 17 — дети.

По данным ГСЧС, главная причина такой печальной статистики — нарушение правил безопасного поведения на водоемах.

Из-за жары люди охлаждаются в ближайших к дому водоемах, которые не оборудованы спасательными постами.