В селе Снячев Черновицкой области вечером 17 июня пропал без вести 5-летний мальчик. Ребенок просто вышел со двора и не вернулся.
К его поискам привлекли роту полиции особого назначения, кинологов, спасателей, охотников и рыбаков.
Искали ребенка также с помощью квадрокоптера и тепловизоров.
К сожалению, нашли его в 1,5 км от дома в местном водоеме.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Элементарные правила поведения на водоемах:
- выбирайте оборудованные пляжи;
- соблюдайте правила безопасности во время плавания;
- постоянно контролируйте детей;
- не употребляйте алкогольные напитки.
Смерть на воде
В Украине с начала июня на водоемах утонуло уже 100 человек, из которых 17 — дети.
По данным ГСЧС, главная причина такой печальной статистики — нарушение правил безопасного поведения на водоемах.
Из-за жары люди охлаждаются в ближайших к дому водоемах, которые не оборудованы спасательными постами.