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Факты / Происшествия

В Черновицкой области из пруда достали тело пропавшего 5-летнего мальчика

В селе Снячев Черновицкой области вечером 17 июня пропал без вести 5-летний мальчик. Ребенок просто вышел со двора и не вернулся.

К его поискам привлекли роту полиции особого назначения, кинологов, спасателей, охотников и рыбаков.

Искали ребенка также с помощью квадрокоптера и тепловизоров.

К сожалению, нашли его в 1,5 км от дома в местном водоеме.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Элементарные правила поведения на водоемах:

  • выбирайте оборудованные пляжи;
  • соблюдайте правила безопасности во время плавания;
  • постоянно контролируйте детей;
  • не употребляйте алкогольные напитки.

Смерть на воде

В Украине с начала июня на водоемах утонуло уже 100 человек, из которых 17 — дети.

По данным ГСЧС, главная причина такой печальной статистики — нарушение правил безопасного поведения на водоемах.

Из-за жары люди охлаждаются в ближайших к дому водоемах, которые не оборудованы спасательными постами.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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