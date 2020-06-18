У селі Снячів Чернівецької області ввечері 17 червня зник безвісти 5-річний хлопчик. Дитина просто вийшла з двору і не повернулася.

До його пошуків залучили роту поліції особливого призначення, кінологів, рятувальників, мисливців та рибалок.

Шукали дитину також за допомогою квадрокоптера та тепловізорів.

На жаль, знайшли його за 1,5 км від дому у місцевій водоймі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи.

Елементарні правила поведінки на водоймах:

обирайте обладнані пляжі;

дотримуйтесь правил безпеки під час плавання;

постійно контролюйте дітей;

не вживайте алкогольні напої.

Смерть на воді

В Україні з початку червня на водоймах потонуло вже 100 людей, з яких 17 – це діти.

За даними ДСНС, головна причина такої сумної статистики – порушення правил безпечної поведінки на водоймах.

Через спеку люди охолоджуються у найближчих до дому водоймах, які не обладнані рятувальними постами.