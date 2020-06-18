У селі Снячів Чернівецької області ввечері 17 червня зник безвісти 5-річний хлопчик. Дитина просто вийшла з двору і не повернулася.
До його пошуків залучили роту поліції особливого призначення, кінологів, рятувальників, мисливців та рибалок.
Шукали дитину також за допомогою квадрокоптера та тепловізорів.
На жаль, знайшли його за 1,5 км від дому у місцевій водоймі.
Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи.
Елементарні правила поведінки на водоймах:
- обирайте обладнані пляжі;
- дотримуйтесь правил безпеки під час плавання;
- постійно контролюйте дітей;
- не вживайте алкогольні напої.
Смерть на воді
В Україні з початку червня на водоймах потонуло вже 100 людей, з яких 17 – це діти.
За даними ДСНС, головна причина такої сумної статистики – порушення правил безпечної поведінки на водоймах.
Через спеку люди охолоджуються у найближчих до дому водоймах, які не обладнані рятувальними постами.