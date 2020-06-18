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Факти / Надзвичайні події

У Чернівецькій області зі ставка дістали тіло зниклого 5-річного хлопчика

У селі Снячів Чернівецької області ввечері 17 червня зник безвісти 5-річний хлопчик. Дитина просто вийшла з двору і не повернулася.

До його пошуків залучили роту поліції особливого призначення, кінологів, рятувальників, мисливців та рибалок.

Шукали дитину також за допомогою квадрокоптера та тепловізорів.

На жаль, знайшли його за 1,5 км від дому у місцевій водоймі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи.

Елементарні правила поведінки на водоймах:

  • обирайте обладнані пляжі;
  • дотримуйтесь правил безпеки під час плавання;
  • постійно контролюйте дітей;
  • не вживайте алкогольні напої.

Смерть на воді

В Україні з початку червня на водоймах потонуло вже 100 людей, з яких 17 – це діти.

За даними ДСНС, головна причина такої сумної статистики – порушення правил безпечної поведінки на водоймах.

Через спеку люди охолоджуються у найближчих до дому водоймах, які не обладнані рятувальними постами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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