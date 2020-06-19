Жители одного из домов в Киеве обнаружили женщину с ребенком, которые лежали под окнами в луже крови и с многочисленными травмами.

— У мальчика виднелись кости из-под кожи, а у мамы обе ноги переломаны. Крики были ужасны. Наш работодатель наложил шину, пока скорая ехала, — рассказала одна из очевидиц трагедии.

Едва живых, женщину и ребенка забрали в больницу.

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Женщина с ребенком выпали из окна квартиры на четвертом этаже. Высота более 10 м, а внизу твердая брусчатка. Их спасло то, что при падении мать с ребенком зацепились за ветки.

40-летняя Наталья выросла в этом доме и периодически наведывалась к родителям. В момент трагедии родители женщины и ее старшая дочь были в квартире.

Как оказалось, причиной трагедии могли стать сложные отношения женщины с ее мужем, который периодически поднимал на нее руку.

Мать женщины подозревает ее дочь хотела совершить самоубийство, потому что накануне мужчина сильно избил ее, а это стало причиной проблем с нервной системой. Пострадавшая в последнее время находилась в депрессивном состоянии.

Правду в этой истории должно установить следствие.

Трагедия в Харькове

С многоэтажки на улице Культуры в Харькове 1 июня в 6.15 выпала мать с младенцем.

Полицейские, прибывшие на место трагедии, выяснили, что 42-летняя женщина, ее шестимесячный сын и 53-летний муж жили в доме на 19-м этаже.

Возбуждено дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство, а также по факту смерти женщины — по ч.1 ст.115 с пометкой самоубийство.