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Факты / Происшествия

Работала в юридическом вузе: детали самоубийства женщины с младенцем в Харькове

В 6.15 утра в Харькове произошла трагедия, которая вызывает много вопросов. 42-летняя мать вместе с шестимесячным сыном выпали из окна своей квартиры.

Женщина жила аж на 19 этаже, поэтому шансов выжить не осталось. Младенец и мать погибли на месте.

Харьковчанка не оставила никакой предсмертной записки. По факту инцидента полиция открыла два производства: одно по п. 2 ч. 2 ст. 115 умышленное убийство, а остальное по факту смерти женщины — его же квалифицировали как самоубийство.

Сейчас полиция проверяет, не была ли женщина на учете у психиатра.

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В квартире женщина проживала с 53-летним мужчиной, который на момент трагедии был дома, однако о самоубийстве узнал от полиции, говорит что спал в то время.

Важно, что следов насильственной смерти не обнаружено.

По информации, которую Фактам подтвердили два источника, женщина работала на кафедре гражданского права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Самоубийство матери с младенцем на руках произошло рано-утром на улице Культуры в Шевченковском районе Харькова. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти женщины, на данный момент следственно-оперативная группа изъяла с места трагедии все вещественные доказательства.

София Телишевская

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