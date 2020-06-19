Мешканці одного з будинків у Києві виявили жінку з дитиною, які лежали під вікнами у калюжі крові та з численними травмами.

– У хлопчика виднілися кістки з-під шкіри, а у мами обидві ноги переламані. Крики були жахливі. Наш роботодавець наклав шину, поки швидка їхала, – розповіла одна з очевидиць трагедії.

Ледве живих, жінку й дитину, забрали до лікарні.

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Стендап Жінка з дитиною випали із вікна квартири на четвертому поверсі. Висота понад 10 м, а внизу тверда бруківка. Їх врятувало те, що під час падіння мати з дитиною зачепилися за гілки.

40-річна Наталія виросла в цьому будинку і періодично навідувалася до батьків. У момент трагедії батьки жінки та її старша донька були у квартирі.

Як виявилося, причиною трагедії могли стати складні стосунки жінки з її чоловіком, який періодично підіймав на неї руку.

Мати жінки підозрює її донька хотіла вчинити самогубство, бо напередодні чоловік сильно побив її, а це стало причиною проблем з нервовою системою. Постраждала останнім часом перебувала у депресивному стані.

Правду у цій історії має встановити слідство.

Трагедія у Харкові

З багатоповерхівки на вулиці Культури у Харкові 1 червня о 6.15 випала мати з немовлям.

Поліцейські, які прибули на місце трагедії, з’ясували, що 42-річна жінка, її шестимісячний син та 53-річний чоловік мешкали в будинку на 19-му поверсі.

Порушено справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, а також за фактом смерті жінки – за ч.1 ст.115 з позначкою самогубство.