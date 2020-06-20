20 июня на трассе между Ужгородом и Невицким произошло ДТП, в результате которого травмировались два человека.

Столкновение двух авто Hyundai и Geely лоб в лоб произошло во время обгона, предварительно установили правоохранители.











ДТП с пострадавшими под Ужгородом: одна машина перевернулась, другая — сгорела / 3 фотографии

В результате аварии одна из машин слетела в кювет и перевернулась, а другая загорелась на дороге.

Медики скорой госпитализировали двух пострадавших в ДТП, об их состоянии информации нет.

Из-за столкновения на трассе образовалась большая пробка.

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Статистика ДТП в 2020 году

По данным патрульной полиции, в период с 1 января по 30 апреля 2020 года в Украине на автодорогах государственного значения зафиксировали 1 112 ДТП с пострадавшими.

За первые четыре месяца нынешнего года на трассах погибли 280 человек, 1 427 человек были травмированы.

Источник: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net