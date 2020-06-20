ДТП с пострадавшими под Ужгородом: одна машина перевернулась, другая — сгорела

20 июня на трассе между Ужгородом и Невицким произошло ДТП, в результате которого травмировались два человека.
Столкновение двух авто Hyundai и Geely лоб в лоб произошло во время обгона, предварительно установили правоохранители.
В результате аварии одна из машин слетела в кювет и перевернулась, а другая загорелась на дороге.
Медики скорой госпитализировали двух пострадавших в ДТП, об их состоянии информации нет.
Из-за столкновения на трассе образовалась большая пробка.
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Статистика ДТП в 2020 году
По данным патрульной полиции, в период с 1 января по 30 апреля 2020 года в Украине на автодорогах государственного значения зафиксировали 1 112 ДТП с пострадавшими.
За первые четыре месяца нынешнего года на трассах погибли 280 человек, 1 427 человек были травмированы.
Источник: Mukachevo.net
Фото: Mukachevo.net