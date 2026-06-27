В Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали дети. Трое детей играли в гараже и нашли предмет, похожий на запал, который вскоре сдетонировал.

Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

В Виннице в результате взрыва травмировались дети

Как уточнили в Нацполиции, сообщение о происшествии поступило от медиков.

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По предварительной информации, вечером 26 июня трое детей 10 и 11 лет играли в гараже, которым пользуется дедушка последнего. Они нашли там предмет, похожий на запал.

Один из 10-летних мальчиков выбежал на улицу, а двое его товарищей остались в гараже. Во время игры предмет сдетонировал, в результате чего дети получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки и еще один предмет, похожий на запал, происхождение и цель хранения которых устанавливается.

По состоянию на утро 27 июня, 10-летних мальчиков осмотрели врачи и отпустили домой, а 11-летний подросток находится в больнице. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В ГСЧС напомнили о том, что нельзя подходить к неизвестным предметам, касаться их или оказывать какое-либо механическое воздействие.

Кроме этого, следует немедленно сообщать об опасной находке по телефонным номерам 101 или 112.

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