Турция готова снова предоставить площадку для переговоров Украины и РФ
- Турция выразила готовность снова предоставить дипломатическую площадку для встречи делегаций Украины и России, чтобы вывести мирный процесс из нынешнего застоя.
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на саммите НАТО в Анкаре ключевой темой станет стратегическое развитие оборонной промышленности союзников.
Турция снова предлагает стать посредником и предоставить площадку для встречи делегаций Украины и Российской Федерации, чтобы вернуть стороны за стол дипломатических переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве.
Турция готова принять переговоры между Украиной и РФ
– Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права, – сказал министр иностранных дел Турции.
По его словам, турецкая сторона видит, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении достичь военных достижений.
Фидан обратил внимание, что дипломатический процесс необходимо как можно быстрее оживить.
Он подчеркнул, что Турция готова снова собрать делегации России и Украины за столом переговоров в своей стране.
Вспоминая саммит НАТО, запланированный в Анкаре на 7–8 июня, глава МИД Турции отметил его историческую значимость и сказал, что одним из главных вопросов повестки дня станет развитие оборонного сектора.
По его мнению, на политическом и стратегическом уровнях сформировалось осознание того, что необходимо оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности, учитывая войну России против Украины и другие.
Фидан утверждает, что оборонная промышленность в планировании НАТО стала вопросом, имеющим стратегическое значение самого высокого уровня.
В то же время он добавил, что уже завершена дискуссия по увеличению оборонных расходов, поэтому союзники должны продемонстрировать практическое выполнение взятых обязательств.