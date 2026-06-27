Турция снова предлагает стать посредником и предоставить площадку для встречи делегаций Украины и Российской Федерации, чтобы вернуть стороны за стол дипломатических переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве.

Турция готова принять переговоры между Украиной и РФ

– Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права, – сказал министр иностранных дел Турции.

По его словам, турецкая сторона видит, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении достичь военных достижений.

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Фидан обратил внимание, что дипломатический процесс необходимо как можно быстрее оживить.

Он подчеркнул, что Турция готова снова собрать делегации России и Украины за столом переговоров в своей стране.

Вспоминая саммит НАТО, запланированный в Анкаре на 7–8 июня, глава МИД Турции отметил его историческую значимость и сказал, что одним из главных вопросов повестки дня станет развитие оборонного сектора.

По его мнению, на политическом и стратегическом уровнях сформировалось осознание того, что необходимо оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности, учитывая войну России против Украины и другие.

Фидан утверждает, что оборонная промышленность в планировании НАТО стала вопросом, имеющим стратегическое значение самого высокого уровня.

В то же время он добавил, что уже завершена дискуссия по увеличению оборонных расходов, поэтому союзники должны продемонстрировать практическое выполнение взятых обязательств.

Источник : Укрінформ

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