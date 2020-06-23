Из-за высокого подъема уровня воды в реке Черемош в Черновицкой области частично разрушились две дамбы.
По информации ГСЧС, есть высокий риск, что часть города может уйти под воду.
22 июня произошло разрушение тела дамбы №21А. Были снесены габионы, и продолжается размывание воды. Отмечается, что подтопленной может быть промышленная часть города.
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Сейчас ГСЧС и служба водного хозяйства пытаются устранить проблему.
Также на этой же реке Черемош прорвало дамбу №5 возле села Банилив.
В ГСЧС также рассказали, что вода пошла в водоотводный канал, и частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га.
О том, что может быть подтопление, уже сообщили местных жителей. В селе Банилов уведомлены 75 человек, а в селе Слобода-Банилов о проблеме сообщили 295 жителям.
Сейчас готовят транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения.