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Факты / Происшествия

Часть города может уйти под воду: в Черновицкой области частично разрушились дамбы

Из-за высокого подъема уровня воды в реке Черемош в Черновицкой области частично разрушились две дамбы.

По информации ГСЧС, есть высокий риск, что часть города может уйти под воду.

22 июня произошло разрушение тела дамбы №21А. Были снесены габионы, и продолжается размывание воды. Отмечается, что подтопленной может быть промышленная часть города.

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Сейчас ГСЧС и служба водного хозяйства пытаются устранить проблему.

дамба, ДСНС

Также на этой же реке Черемош прорвало дамбу №5 возле села Банилив.

В ГСЧС также рассказали, что вода пошла в водоотводный канал, и частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га.

О том, что может быть подтопление, уже сообщили местных жителей. В селе Банилов уведомлены 75 человек, а в селе Слобода-Банилов о проблеме сообщили 295 жителям.

Сейчас готовят транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения.

Источник: ГСЧС

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