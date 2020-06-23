Через високий підйом рівня води в річці Черемош в Чернівецькій області частково зруйнувалися дві дамби.

За інформацією ДСНС, є високий ризик, що частина міста може піти під воду.

22 червня відбулася руйнація тіла дамби №21А. Були знесені габіони, і триває розмивання води. Відзначається, що підтопленою може бути промислова частина міста.

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Зараз ДСНС і служба водного господарства намагаються усунути проблему.

Також на цій же річці Черемош прорвало дамбу №5 біля села Банилів.

У ДСНС також розповіли, що вода пішла у водовідвідний канал, і частково сталося підтоплення лісосмуги і сільгоспугідь на загальній площі близько 10 га.

Про те, що може бути підтоплення, вже повідомили місцевих жителів. У селі Банилів повідомлені 75 осіб, а в селі Слобода-Банилів про проблему повідомили 295 жителям.

Зараз готують транспорт для евакуації населення і місця його безпечного тимчасового розміщення.