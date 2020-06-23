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Факты / Происшествия

Микроавтобус не уступил дорогу: на Львовщине в ДТП погибли два человека

Возле села Чучманы Львовской области два человека погибли в ДТП. Трое получили травмы.

Авария произошла около 8.00 на трассе Киев-Чоп.

Установлено, что микроавтобус Mercedes во время разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю Renault, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате столкновения погибли два пассажира микроавтобуса, которые являлись жителями Золочевского района. Им было 28 и 34 года.

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31-летний водитель микроавтобуса и еще один пассажир доставлены в реанимацию. Также госпитализирован водитель Renault.

По факту открыто уголовное производство по статье о нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта.

дтп во львовской области

В феврале во Львовской области столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутка БАЗ Львов-Дубляны, под управлением 49-летнего львовянина.

Тогда в результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 16-летний пассажир был госпитализирован.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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