На Львовщине легковушка протаранила маршрутку – водитель погиб, семеро пострадавших

Во Львовской области столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутка БАЗ Львов-Дубляны, под управлением 49-летнего львовянина.

– В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, его 16-летний пассажир был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились водитель автобуса и пятеро его пассажиров, – рассказали в полиции.

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По факту следователи открыли уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины.