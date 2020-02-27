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Факты / Происшествия

На Львовщине легковушка протаранила маршрутку – водитель погиб, семеро пострадавших

Во Львовской области столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутка БАЗ Львов-Дубляны, под управлением 49-летнего львовянина.

– В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, его 16-летний пассажир был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились водитель автобуса и пятеро его пассажиров, – рассказали в полиции.

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По факту следователи открыли уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины.

На Львовщине легковушка протаранила маршрутку – водитель погиб, семеро пострадавших / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Дарницком районе столицы произошла авария при участии автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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