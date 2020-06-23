В Черкассах полиция задержала 17-летнего парня, который в шутку сообщил о минировании сразу двух важных объектов.

Юноша звонил правоохранителям дважды: сначала он сообщил, что заминирован речной порт, а уже через несколько часов — Черкасская ОГА.

На местах событий работали правоохранители, медики, кинологи, взрывотехники и спасатели, однако никакой взрывчатки не обнаружили.

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Злоумышленника задержали в соответствии со статьей 208 УПК в одном из районов города.

За такую “шутку” несовершеннолетнему лжеминеру грозит до восьми лет за решеткой. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления согласно ч.2 ст. 259 УК Украины.

Тем временем в Николаеве полиция раскрыла целую сеть интернет-порностудий, где снимались несовершеннолетние девушки.

В павильонах, разделенных шторами на отдельные кабинки, стояли кровати, интимные игрушки, откровенное белье и куча аппаратуры.

Около 80-ти девушек за деньги общались онлайн с иностранцами, демонстрировали им свои прелести и записывали порновидео для продажи за границу.

Руководителям такого онлайн-суненерства грозит до семи лет лишения свободы, а вот сами девушки состоятся штрафами.