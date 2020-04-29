На Луганщине компания детей 6-11 лет для развлечения разрушила 30 могил

В поселке Беловодск Луганской области компания несовершеннолетних детей устроила погром на кладбище.
Следствием “детских развлечений” стали поврежденные могильные плиты и разрушены кресты на 30 могилах.
По сообщению правоохранителей, искали малолетних злоумышленников группа реагирования патрульной полиции и личный состав отдела.
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— На отдаленном кладбище на окраине поселка Беловодск было повреждено 30 деревянных крестов, лавочки со столами и на одной могиле поваленна гранитная плита с памятными надписями.
В результате было установлено, что к совершению правонарушения причастны пять малолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет, — говорится в заявлении.
Подозреваемые объяснили свой поступок тем, что искали, где можно “развлечься” в поселке.
Решается вопрос о внесении сведений по ст. 297 УК Украины Надругательство над могилой.
Напомним, в полиции сообщали, что из-за карантина запретят посещать кладбища в поминальные дни.