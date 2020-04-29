В поселке Беловодск Луганской области компания несовершеннолетних детей устроила погром на кладбище.

Следствием “детских развлечений” стали поврежденные могильные плиты и разрушены кресты на 30 могилах.

По сообщению правоохранителей, искали малолетних злоумышленников группа реагирования патрульной полиции и личный состав отдела.

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На Луганщине компания детей 6-11 лет для развлечения разрушила 30 могил / 3 фотографии

— На отдаленном кладбище на окраине поселка Беловодск было повреждено 30 деревянных крестов, лавочки со столами и на одной могиле поваленна гранитная плита с памятными надписями.

В результате было установлено, что к совершению правонарушения причастны пять малолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет, — говорится в заявлении.