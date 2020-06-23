У Черкасах поліція затримала 17-річного хлопця, який жартома повідомив про мінування одразу двох важливих об’єктів.

Юнак телефонував правоохоронцям двічі: спочатку він повідомив, що заміновано річковий порт, а вже за лічені години – Черкаську ОДА.

На місцях подій працювали правоохоронці, медики, кінологи, вибухотехніки та рятувальники, однак жодної вибухівки не знайшли.

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Зловмисника затримали відповідно до статті 208 КПК в одному з районів міста.

За такий “жарт” неповнолітньому псевдомінеру загрожує до восьми років за гратами. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення згідно з ч.2 ст. 259 КК України.

Тим часом у Миколаєві поліція викрила цілу мережу інтернет-порностудій, де знімалися неповнолітні дівчата.

У павільйонах, розділених шторами на окремі кабінки, стояли ліжка, інтимні іграшки, білизна та купа апаратури.

Близько 80-ти дівчат за гроші спілкувалися онлайн з іноземцями, демонстрували їм свої принади та записували порновідео для продажу за кордон.

Керівникам такого онлайн-суненерства загрожує до семи років позбавлення волі, а ось самі дівчата відбудуться штрафами.