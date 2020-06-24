Из-за наводнения на западной Украине возможна задержка пенсий — Укрпочта

Паводок в западной Украине может вызвать проблемы для доставки пенсий.

Задержка возможна в отдельных районах Закарпатья, Буковины, Ивано-Франковской и Львовской области, пишет у себя на Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Все из-за разрушения большой водой дорог.

Читайте: Когда закончится паводок в Западной Украине — прогноз

Государство поможет жертвам наводнения

Восстановить разрушенные дороги и мосты, где прошелся паводок, обещает президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в видеообращении.

Для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен. Только в Ивано-Франковской области уничтожено или повреждено зданий и дорог на 400 млн грн.

Большая вода полностью разрушила 90 мостов и 110 км дорог. 130 мостов были повреждены.

Источник: Игорь Смелянский