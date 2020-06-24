Через повінь на західній Україні можлива затримка пенсій – Укрпошта

Паводок у західній Україні може спричинити проблеми для доставки пенсій.
Затримка можлива в окремих районах Закарпаття, Буковини, Івано-Франківської та Львівської області, пише у себе на Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Усе через руйнування великою водою доріг.
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Держава допоможе жертвам паводку
Відновити зруйновані дороги та мости, де пройшовся паводок, обіцяє президент Володимир Зеленський. Про це заявив у відеозверненні.
Для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень. Тільки на Івано-Франківщині знищено чи пошкоджено будівель та доріг на 400 млн грн.
Велика вода повністю зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг. 130 мостів були пошкоджені.
Джерело: Ігор Смілянський