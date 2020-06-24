PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Через повінь на західній Україні можлива затримка пенсій – Укрпошта

Паводок у західній Україні може спричинити проблеми для доставки пенсій.

Затримка можлива в окремих районах Закарпаття, Буковини, Івано-Франківської та Львівської області, пише у себе на Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Усе через руйнування великою водою доріг.

Читайте: Коли закінчиться паводок на західній Україні – прогноз

Держава допоможе жертвам паводку

Відновити зруйновані дороги та мости, де пройшовся паводок, обіцяє президент Володимир Зеленський. Про це заявив у відеозверненні.

Для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень. Тільки на Івано-Франківщині знищено чи пошкоджено будівель та доріг на 400 млн грн.

Велика вода повністю зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг. 130 мостів були пошкоджені.

Джерело: Ігор Смілянський

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка