Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйновані дороги та мости на західній Україні, де пройшовся паводок.

Про це він заявив у відеозверненні та висловив співчуття родинам загиблих.

– Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове, – заявив президент.

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Президент заявив, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень.

Негода на західній Україні

З 22 червня на західні терени України прийшла велика вода. Через рясні опади у Карпатах, вийшли з берегів річки на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині.

У Івано-Франківській області велика вода повністю зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг. 130 мостів були пошкоджені. На Закарпатті затоплено півсотні будинків, а у Чернівецькій області цілі райони відрізані від обласного центру.

Погода на західній Україні стабілізується до кінця тижня, тоді і зміниться паводкова ситуація в регіоні.