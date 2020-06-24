Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйновані дороги та мости на західній Україні, де пройшовся паводок.
Про це він заявив у відеозверненні та висловив співчуття родинам загиблих.
– Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове, – заявив президент.
Читайте: Тисячі зруйнованих осель та сотні тисяч постраждалих: найбільш руйнівні паводки в Україні
Президент заявив, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень.
Негода на західній Україні
З 22 червня на західні терени України прийшла велика вода. Через рясні опади у Карпатах, вийшли з берегів річки на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині.
У Івано-Франківській області велика вода повністю зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг. 130 мостів були пошкоджені. На Закарпатті затоплено півсотні будинків, а у Чернівецькій області цілі райони відрізані від обласного центру.
Погода на західній Україні стабілізується до кінця тижня, тоді і зміниться паводкова ситуація в регіоні.