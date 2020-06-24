Тысячи разрушенных домов и сотни тысяч пострадавших: самые мощные паводки в Украине

На территории Украины было немало разрушительных паводков. Многие разрушенные объекты ждут своей очереди на капитальный ремонт до сих пор.

17 погибших и более 350 тыс. пострадавших. Тысячи домов разрушены и затоплены. Это последствия паводков на Закарпатье в ноябре 1998 года. Их считают одними из крупнейших в Европе за последние двадцать лет. Тогда, из-за интенсивных дожде, вода в реках внезапно поднялась на 5 метров. Она затопила 120 населенных пунктов, разрушила полусотни мостов и почти тысячу километров дорог. Людей из региона спасали на вертолетах и лодках. Область понесла огромные убытки на десятки миллионов гривен.

Но не успел регион оправиться от катастрофы, как через три года Закарпатье снова оказалось под водой. В марте 2001-го за три дня в бассейне рек Боржава, Латорица и Тиса выпало более 300 миллиметров осадков. Половодье оказалось настолько мощным, что берегоукрепления Тисы прорвало сразу в нескольких местах. Большая вода вместе с грунтом сносила все вокруг. Грязь накрыла две с половиной сотни населенных пунктов и унесла жизни 9 человек. Более 14 тыс. пришлось отселить из зоны бедствия.

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После этих трагедий правительство выделяло миллиарды гривен для предотвращения наводнений. В регионе строили дамбы и укрепляли берега. Чиновники отчитались, что все ошибки учли и теперь готовы к чрезвычайным ситуациям. Но в мутной воде легче рыбу ловить, и лживость чиновников природа показала в 2008 году — регион вновь оказался под водой. В августе из-за продолжительных дождей на западе страны большинство рек снова вышли из берегов. Тогда стихия охватила шесть областей. Это считается одним самых крупных наводнений в истории западной Украины за последние 60 лет. Вода разрушила более 50 тыс. домов. Миллионы пострадавших и 30 погибших.

За последние десять лет в регионе произошло не менее 5 стихийных бедствий. Вода накрывает области едва ли не каждые два года. И проблема не только в прочности дамб и изменению климата. Самая большая причина потрясений — тотальное уничтожение лесов. Они могли бы сдерживать бурные потоки, и Карпаты из-за человеческой жадности почти лысые, а каждый новый потоп превращается в каждый раз большую катастрофу.

Из-за непогоды в Прикарпатье затопило горнолыжный курорт Буковель. Видео потопа в Буковеле опубликовали очевидцы.

Жителей Черновицкой области предупреждают о возможных значительных подтоплениях домов. В частности, в зоне риска находится несколько десятков улиц Черновцов в четырех микрорайонах города.