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Факты / Происшествия

Полиция готова взять под круглосуточную охрану Нелю Погребицкую

Полиция Киевской области готова обеспечить круглосуточную охрану Нелле Погребицкой, пострадавшей от действий сотрудников райотдела в Кагарлыке.

Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевской области Андрей Небытов еще 17 июня.

— Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевской области, — указывается в сообщении.

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Для немедленного вызова полиции в доме женщины была установлена ​​тревожная кнопка.

В то же время, полиция готова к обеспечению круглосуточной охраны.

Изнасилование в Кагарлыке

Работников полиции райотдела полиции Сергея Сулима и Николая Кузива подозревают в истязании и изнасиловании жительницы города Нели Погребицкой.

24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали. Врачам она рассказала, за день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.

По результатам служебного расследования разогнали отдел полиции в райцентре.

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