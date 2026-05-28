Личного помощника актера Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к 41 месяцу лишения свободы по делу о смерти звезды от передозировки кетамина.

60-летний Ивамаса проживал вместе с Перри и работал его личным помощником.

По данным прокуратуры, в течение нескольких недель перед смертью актера он вместе с двумя врачами снабжал его кетамином на сумму более $50 тыс., хотя не имел никакого медицинского образования.

Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи возле его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года.

Приговор для помощника Мэттью Перри

В августе 2024 года Ивамаса признал вину по пункту о сговоре с целью распространения кетамина, что привело к смерти человека. Ему грозило до 15 лет федеральной тюрьмы, однако в итоге он получил почти 3,5 года за решеткой.

Помимо тюремного срока, суд назначил два года надзора после освобождения и штраф в размере $10 тыс. В тюрьму Ивамаса должен прибыть 17 июля.

Судья Шерилин Пис Харнетт во время оглашения приговора подчеркнула, что помощник знал о многолетней борьбе Перри с зависимостью, а также скрывал улики после смерти актера.

В суде Кеннет Ивамаса обратился к семье Мэттью Перри и попросил прощения.

— Я так сожалею перед всеми вами. Я всегда буду сожалеть о незаконных поступках, которые совершил, — сказал он.

Также он назвал себя “предостережением” для других людей, которые могут оказаться в подобной ситуации.

Семья Перри обвинила ассистента в предательстве доверия

Перед заседанием мать и сестры актера передали судье письма со своей позицией относительно приговора.

Сестра Перри Кейтлин Моррисон заявила, что не испытывает “ни капли сочувствия” к Ивамасе. По ее словам, когда ассистент оставил актера одного в ночь смерти, он либо “бежал от того, что наделал”, либо сознательно оставил беззащитного человека в опасном состоянии.

Другая сестра, Мэдлин Моррисон, написала судье, что считает Ивамасу “более виновным”, чем дилера кетамина Джасвин Сангху.

Мать актера Сюзанна Моррисон подчеркнула, что главной задачей ассистента было помогать ее сыну бороться с зависимостью и следить, чтобы он оставался без наркотиков.

— Мы доверились человеку без совести, и мой сын заплатил за это высокую цену, — написала она.

Ивамаса делал инъекции Перри даже в день смерти

Ивамаса признал, что неоднократно вводил Перри кетамин, в частности сделал несколько инъекций в день смерти актера.

Судебно-медицинские эксперты установили, что причиной смерти стали острые последствия передозировки диссоциативным анестетиком. Одним из сопутствующих факторов также назвали утопление.

Судья заявила, что Ивамаса видел негативное влияние препарата на Перри, но продолжал доставать кетамин и вводить его актеру.

— Вы знали о его проблемах с зависимостью. Вы знали, что ему нельзя было употреблять кетамин в таких количествах, — сказала Гарнетт.

По словам судьи, после смертельной дозы Ивамаса оставил Перри одного, а впоследствии пытался избавиться от улик и неоднократно лгал полиции.

Адвокат помощника Алан Айснер во время заседания заявил, что Перри сам просил делать ему инъекции, а Ивамаса зависел от своего работодателя. В то же время он признал, что ассистент должен был отказать актеру.

Другие фигуранты дела уже получили приговоры

Американские правоохранители считают, что группа обвиняемых поставляла кетамин Мэттью Перри и зарабатывала на его зависимости. Все пятеро фигурантов дела согласились признать вину.

В апреле 2026 года Джасвин Сангху, которую СМИ прозвали “королевой кетамина”, приговорили к 15 годам тюремного заключения за продажу наркотиков, приведших к смерти звезды сериала Друзья.

Врач Сальвадор Пласенсия, который поставлял кетамин Перри в последние недели его жизни, в декабре 2025 года был приговорен к 30 месяцам тюрьмы.

Еще один врач, Марк Чавес, получил восемь месяцев домашнего ареста и три года надзора после освобождения.

Эрика Флеминга, который помогал с поставкой наркотиков, ранее в этом месяце приговорили к двум годам тюремного заключения.

Источник : BBC

