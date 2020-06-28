В Днепропетровской области трое иностранцев задержали за разбойное нападение на семью пенсионеров.

Поломав пластиковое окно, они залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и похитили ценные вещи, деньги и автомобиль ВАЗ.

Злоумышленниками оказались 29, 37, и 39-летние мужчины, которые проживали в Кривом Роге. Полиция установила, что они были причастны к совершению около десятка разбойных нападений на территории Днепропетровской, Кировоградской и других областей. Жертвами обычно становились пожилые люди.

Читайте: Посыпала тело солью: в Одесской области женщина четыре месяца прятала труп матери ради пенсии

Известно, что задержанные — граждане другого государства и имеют вид на жительство в Украине. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.























Напали с ножом и связали: в Днепропетровской области иностранцы ограбили пенсионеров / 6 фотографий

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Мужчинам грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Украине все чаще фиксируют нападения на пожилых людей. Так, в Одессе подростки выманили 100 тыс. грн у супругов пенсионеров.

Злоумышленники представились следователями полиции и сообщили пенсионерам, что их сын якобы попал в серьезное ДТП, а для возмещения жертвам аварии требовали все имеющиеся средства.