В Одессе подростки выманили 100 тыс. грн у пенсионеров

В Одессе оперативники задержали группу телефонных мошенников, которые вымогали 100 тыс. гривен у супругов-пенсионеров.

Злоумышленники представились следователями полиции и сообщили пенсионерам, что их сын якобы стал участником серьезного ДТП, а для возмещения жертвам аварии требовали все имеющиеся средства.

После серьезных угроз и запугиваний пенсионеры отдали деньги мошенникам.

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— Всех троих мошенников задержали, когда те приехали за покупками в супермаркет. Сообщникам от шестнадцати до восемнадцати лет, двое из них — жители Подольска, еще один — гражданин соседнего государства. Сразу после получения денег подростки обновили гардероб, купили часы, кошельки, дорогие телефоны. От 100 тыс. грн у них осталось около 30 тыс., — говорится в сообщении.

По данному факту было начато производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины. За совершенное парням грозит до семи лет лишения свободы.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что в Черкасской области состоится суд над полицейскими, которые требовали у мужчины большую сумму денег или признание в преступлении, о котором он ничего не знал. Для этого они отвезли свою жертву на кладбище, где избивали и запугивали.