Умер Александр Бризецкий - депутат Криворожского горсовета

Во время сессии Криворожского городского совета 30 июня скончался 64-летний депутат Александр Бризецкий.

Об этом сообщил коллега Бризецкого Николай Колесник в Facebook.

Местные журналисты уточнили, что депутат умер от остановки сердца.

Бризецкому стало плохо во время сессии горсовета, из-за чего он был вынужден покинуть зал заседаний.

Приехавшие на вызов врачи скорой не смогли реанимировать мужчину.

Бризецкий был директором департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений горисполкома. Погибший отдал работе в органах местного самоуправления 32 года.











В Кривом Роге во время сессии горсовета умер депутат Бризецкий / 3 фотографии

Читайте: В Раде появился новый депутат: что известно о Сергее Евтушке

В мае умер бывший народный депутат Матвиенко

В мае 2020 года стало известно о смерти Анатолия Матвиенко, который был народным депутатом Верховной Рады шесть созывов.

Политик ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Фото: Первый городской