Умер Александр Бризецкий - депутат Криворожского горсовета

Во время сессии Криворожского городского совета 30 июня скончался 64-летний депутат Александр Бризецкий.
Об этом сообщил коллега Бризецкого Николай Колесник в Facebook.
Местные журналисты уточнили, что депутат умер от остановки сердца.
Бризецкому стало плохо во время сессии горсовета, из-за чего он был вынужден покинуть зал заседаний.
Приехавшие на вызов врачи скорой не смогли реанимировать мужчину.
Бризецкий был директором департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений горисполкома. Погибший отдал работе в органах местного самоуправления 32 года.
Читайте: В Раде появился новый депутат: что известно о Сергее Евтушке
В мае умер бывший народный депутат Матвиенко
В мае 2020 года стало известно о смерти Анатолия Матвиенко, который был народным депутатом Верховной Рады шесть созывов.
Политик ушел из жизни в возрасте 67 лет.
Фото: Первый городской