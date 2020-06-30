Помер Олександр Бризецький - депутат Криворізької міськради

Під час сесії Криворізької міської ради 30 червня помер 64-річний депутат Олександр Бризецький.

Про це повідомив колега Бризецького Микола Колесник у Facebook.

Місцеві журналісти уточнили, що депутат помер від зупинки серця.

Бризецькому стало зле під час сесії міськради, через що він був змушений залишити залу засідань.

Лікарі швидкої, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати чоловіка.

Бризецький був директором департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин міськвиконкому. Загиблий віддав роботі в органах місцевого самоврядування 32 роки.











У Кривому Розі під час сесії міськради помер депутат Бризецький / 3 фотографии

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У травні помер колишній народний депутат Матвієнко

У травні 2020 року стало відомо про смерть Анатолія Матвієнка, який був народним депутатом Верховної Ради шість скликань.

Політик пішов із життя у віці 67 років.

Фото: Первый городской