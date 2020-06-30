Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Политик стал парламентарием вместо Ольги Бельковой, которая сложила мандат накануне.

— Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, — произнес Евтушок с трибуны парламента.

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25 июня во время заседания Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка. Он является членом партии Батькивщина.

Сергей Евтушок родился 13 ноября 1973 года в городе Сарны Ровенской области. С 2005 года он является членом партии Батькивщина. С 2010 до 2014 он был мэром города Сарны. В 2014-м стал народным депутатом VIII созыва.

Отставка Ольги Бельковой

18 июня Ольга Белькова досрочно сложила мандат. Она была народным депутатом Верховной Рады от партии Батькивщина.

За соответствующее решение проголосовали 343 депутата.

Она занимала должность председателя подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с Национальным банком комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.