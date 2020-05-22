Анатолий Матвиенко умер - детали

Умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады четырех созывов Анатолий Матвиенко.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.
— Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил.
Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной, — написал Княжицкий.
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В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил избирательным штабом Виктора Ющенко в Харькове. Через два года стал нардепом от блока Наша Украина.
В 2007 году был вновь избран народным депутатом уже следующего созыва. В 2012 году политик баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии Украинская платформа.
Четвертый раз политик вошел в список народных избранников в 2014 году, однако уже от партии Блок Петра Порошенко.
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