Анатолий Матвиенко умер - детали

Умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады четырех созывов Анатолий Матвиенко.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

— Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной, — написал Княжицкий.

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В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил избирательным штабом Виктора Ющенко в Харькове. Через два года стал нардепом от блока Наша Украина.

В 2007 году был вновь избран народным депутатом уже следующего созыва. В 2012 году политик баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии Украинская платформа.

Четвертый раз политик вошел в список народных избранников в 2014 году, однако уже от партии Блок Петра Порошенко.

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