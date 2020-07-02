У Харкові співробітника тепломереж змило окропом, тіло пробуло у воді 10 годин

2 липня у центрі Харкова співробітника КП Харківські теплові мережі змило напором окропу, у результаті надзвичайної події чоловік загинув.

Інцидент стався біля станції метро Наукова близько 4.30

За попередніми даними, на насосній станції Харківських теплових мереж стався прорив гарячої води. У цей час на станції перебував 71-річний співробітник підприємства. Він попередив керівництво про аварію, а потім не виходив на зв’язок.

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На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Вони довго розшукували тіло, станом на 12.00 його не вдалося дістати. Його знайшли в окропі на станції, куди налилася вода з прорваної труби. Тіло пробуло там 10 годин.

Його направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті, йдеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального Кодексу України.

Нині вони перевіряють документи підприємства з дотримання техніки безпеки. Слідчі дії тривають.

У червні у селі Снячів Чернівецької області у водоймі знайшли тіло п’ятирічного хлопчика.

Дитина зникла напередодні, його тіло виявили за 1,5 км від дому.

Джерело: Нацполіція, Прокуратура Харківської області, Харків. Події і новини