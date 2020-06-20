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Факты / Происшествия

В Киеве возле Южного моста достали тело мужчины

В Дарницком районе Киева спасатели достали из воды тело мужчины. Ориентировочно, ему около 30 лет.

В ГСЧС поступило сообщение о том, что в реке Днепр возле Южного моста находится тело человека.

На место происшествия прибыли спасатели. Они выяснили, что на расстоянии 4 м от берега на глубине 3 м находится тело мужчины.

Его достали из воды с помощью водолазно-спасательного оборудования. Сейчас выясняются все детали и причины случившегося.

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Статистика утонувших в Украине неутешительная. Только за июнь по всей Украине утонули более 90 человек.

Самые распространенные причины несчастных случаев: купание в нетрезвом состоянии, пренебрежение правилами безопасного поведения на воде. Также часто взрослые оставляют детей без присмотра, что приводит к негативным последствиям.

На днях в озере Чистое, что в городе Северодонецк, спасатели обнаружили тело мужчины и его девятилетнего сына. Почти через полтора часа поисков водолазы со дна озера достали тела мужчины и ребенка.

Источник: ГСЧС

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