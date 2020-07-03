В Бердичеве возле пятиэтажки нашли полуживого мужчину

В спальном районе Бердичева возле пятиэтажки жильцы дома нашли полуживого мужчину. На балконе была женщина, которая услышала странный звук.

Однако когда женщина вышла, увидела, что под домом в луже крови лежит незнакомец. Был босой и почти раздетый — в одних шортах.

Женщина вызвала скорую, медики повели травмированного в больницу, однако по дороге он умер.

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— Падение с высоты, причина неизвестна, или он сам, или кто-то, или как. Но у него была травма, которая несовместима с жизнью. Он находился, получил политравму, там была судя по всему тяжелая черепно-мозговая травма, — рассказал и.о. заведующего центра экстренной медпомощи города Бердичева Тарас Билоног.

Правоохранители изучают траекторию падения мужчины и увидели странное совпадение. Человек мог выпасть из окна квартиры на пятом этаже. Той самой, которую ранее полиция брала штурмом.

В том доме скандальный блогер со своими знакомыми вел прямые эфиры и транслировал издевательство над людьми. Пытки садистам заказывали подписчики интернет-канала.

В полицию заявила мать одного из пострадавших, когда увидела видео, на котором несколько мужчин, один из которых полностью окрашенный зеленкой, издевались над ее сыном Владимиром.