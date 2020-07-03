У Бердичеві біля п’ятиповерхівки знайшли напівживого чоловіка

У спальному районі Бердичева біля п’ятиповерхівки мешканці будинку знайшли напівживого чоловіка. На балконі була жінка, яка почула дивний звук.

Однак коли жінка вийшла, побачила, що під будинком у калюжі крові лежить незнайомець. Був босий і майже роздягнений – у самих лише шортах.

Жінка викликала швидку, медики повели травмованого до лікарні, однак дорогою він помер.

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– Падіння з висоти, причина невідома, чи він сам, чи хтось, чи як. Але в нього була травма, яке несумісна з життям. Він знаходився, отримав політравму, там була судячи з усього важка черепно-мозкова травма, – розповів т.в.о. завідуючого центру екстреної меддопомоги міста Бердичева Тарас Білоніг.

Правоохоронці вивчають траєкторію падіння чоловіка і побачили дивний збіг. Людина могла випасти з вікна квартири на п’ятому поверсі. Тієї самої, яку раніше поліція брала штурмом.

В тому помешканні скандальний блогер зі своїми подільниками вів прямі ефіри і транслював знущання над людьми. Катування садистам замовляли підписники інтернет-каналу.

До поліції заявила мати одного з постраждалих, коли побачила відео, на якому кілька чоловіків, один з яких повністю пофарбований зеленкою, знущалися з її сина Володимира.