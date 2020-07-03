На Ровенщине неизвестные ночью напали на селький дом. Пытали хозяина, который спросонья сам открыл дверь им.

Мужчину крепко связали проводом и бросили на пол. Только он приходил в себя — били снова.

Нападавшие обшарили дом, забрали все ценное и быстро исчезли. Хозяина оставили связанным умирать в страшных муках. Так би и не выжил, но утром его стон услышала соседка.

— Пол шести утра, шла доить корову, вот так дошла до двери и слышу такое ууууу. Я бросила ведро и за дочерью побежала, — рассказала соседка Нина.

Женщины вместе вошли в дом и увидели окровавленного и связанного мужчину.

Избитого хозяина дома сейчас лечат в областной больнице.

Он в критическом состоянии, выживет ли медики говорить не берутся.

Что говорят в полиции

Грабителей сейчас разыскивает полиция. Избитый постоянно жил в Ровно, а в село Зносичи Сарненского района приезжал только раз в месяц.

— Следствием рассматривается две версии. Одна это может быть из круга знакомых, совершивших данное уголовное правонарушение. Другая версия это уже спланированное нападение, совершенное с заранее заготовленными средствами, — рассказал Василий Дячук, руководитель следственного отдела Сарненского отдела полиции.

В избитого хозяина полицейские нашли небольшой арсенал оружия и взрывчатки.

Правоохранители не исключают, что за потерпевшим следили. За нападение им светит 15 лет тюрьмы.

Иностранцы напали на пенсионеров

Трое иностранцев совершили разбойное нападение на семью пенсионеров.

Поломав пластиковое окно, они залезли в дом. Связали 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину и похитили ценные вещи, деньги и автомобиль ВАЗ.

Полиция задержала рэкетиров в Кривом Роге. Оказалось, что они причастны к другим аналогичным преступлениям.

Все задержанные — граждане другого государства и имеют вид на жительство в Украине.