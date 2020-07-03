У Рівненській області невідомі серед ночі напали на сільський будинок. Катували господаря, який спросоння сам відкрив двері їм.

Чоловіка міцно зв’язали дротом і кинули на підлогу. Щойно він приходив до тями – били знову.

Нападники обнишпорили хату, забрали все цінне і швидко зникли. Господаря залишили зв’язаним помирати в страшних муках. Так би й не вижив, але вранці його стогін почула сусідка.

– Пів шостої ранку, йшла доїти корову, отако дійшла до дверей і чую таке ууууу. Я кинула відро і по дочку побігла, – розповіла сусідка Ніна.

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Жінки разом зайшли до будинку і побачили скривавленого і зв’язаного чоловіка.

Побитого господаря будинку нині лікують у обласній лікарні.

Він у критичному стані, чи виживе медики говорити не беруться.

Що кажуть у поліції

Грабіжників нині розшукує поліція. Побитий постійно жив у Рівному, а в село Зносичі Сарненського району приїжджав тільки раз у місяць.

– Слідством розглядається дві версії. Одна це може бути з кола знайомих, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Інша версія це вже спланований напад, вчинений із заздалегідь заготовленими засобами, – розповів Василь Дячук, керівник слідчого відділу Сарненського відділу поліції.

У побитого господаря поліцейські знайшли невеликий арсенал зброї та вибухівки.

Правоохоронці не відкидають, що за потерпілим стежили. За напад їм світить 15 років тюрми.

Іноземці напали на пенсіонерів

Троє іноземців вчинили розбійний напад на родину пенсіонерів.

Поламавши пластикове вікно, вони залізли до будинку. Зв’язали 78-річного чоловіка та 81-річну жінку та викрали цінні речі, гроші та автомобіль ВАЗ.

Поліція затримала рекетирів у Кривому Розі. Виявилось, що вони причетні до інших аналогічних злочинів.

Усі затримані – громадяни іншої держави та мають посвідку на постійне проживання в Україні.