Пожар в хостеле Польши: фото и новые подробности следствия

В польском поселке Погожице, где произошел пожар в хостеле, в котором жили работники из Украины, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция проверяет две версии возгорания здания: поджог или замыкание в системе электроснабжения.

Работодатель уже предоставил пострадавшим украинским заробитчанам новое жилье.

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Короткое замыкание или поджог? Фото и новые подробности пожара в хостеле Польши / 8 фотографий

Следствие утверждает, что визуально здание хостела было в плохом состоянии, соответственно, его нужно будет проверить по стандартам противопожарной защиты.

Несмотря на то, что двое поляков были задержаны по подозрению в поджоге хостела с украинскими заробитчанами, польские правоохранители склоняются к версии короткого замыкания.

После пожара хостел восстановлению не подлежит. Всего там проживало 12 человек, большинство из которых — украинцы.

В результате пожара никто не пострадал, всем удалось выйти из здания, охваченного огнем.

Источник: Gazeta Krakowska

Фото: Gazeta Krakowska