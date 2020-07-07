Пожежа в хостелі Польщі: фото і нові деталі слідства

У польському селі Погожице, де сталась пожежа у хостелі, в якому мешкали заробітчани з України, встановлюються обставини події.

Поліція перевіряє дві версії займання будівлі: підпал або замикання у системі електропостачання.

Роботодавець вже надав постраждалим українцям нове житло.

Читайте: Попит на українських заробітчан у Польщі зростає, але платити доведеться більше































Коротке замикання чи підпал? Фото та нові деталі пожежі в хостелі Польщі / 8 фотографий

Слідство стверджує, що візуально будівля хостелу була в поганому стані, відповідно, її потрібно буде перевірити за стандартами протипожежного захисту.

Незважаючи на те, що двох поляків було затримано через підозру у підпалі хостелу з українськими заробітчанами, польські правоохоронці схиляються до версії короткого замикання.

Після пожежі хостел відновленню не підлягає. Всього там проживало 12 людей, більшість із яких – українці.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, усім вдалось вийти з будівлі, яка була охоплена вогнем.

Джерело: Gazeta Krakowska

Фото: Gazeta Krakowska