ДТП в Днепре: две жертвы и трое пострадавших

Масштабное ДТП в Днепре по улице Полтавское шоссе произошла около 23.00 9 июля.
Спасатели получили сообщение, что в Амур-Нижнеднепровском районе города, люди зажаты внутри авто.
По прибытию было установлено, что произошло ДТП с участием грузовика MAN, грузового микроавтобуса Volkswagen Crafter и Ford Focus.
Очевидцы аварии смогли достать из Ford Focus тело 32-летней женщины, а спасатели деблокировали труп второго пассажира из этого авто. Это мужчина 1966 года рождения.
Читайте: Во Львове иностранец на Audi въехал в дом — есть пострадавшие
31-летний водитель Ford Focus доставлен в Днепровскую городскую клиническую больницу № 6. Также госпитализированы водитель и пассажир Volkswagen Crafter.
Спасатели отключили элементы питания авто, чтобы избежать возникновения пожара, а после смыли с дороги разлитые горюче-смазочные материалы.
Подробности ДТП устанавливаются.
9 июля в Днепре произошло еще одно масштабное ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадал 10-летний ребенок.
ДТП произошло на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой.
Во время движения у маршрутного автобуса №136 отказали тормоза. Пытаясь избежать столкновения, водитель транспортного средства начал маневрировать и зацепил Mitsubishi.
Остановиться ему не удалось и потом маршрутка врезалась в Mazda, а та ударила впереди стоящую Audi.