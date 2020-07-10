ДТП в Днепре: две жертвы и трое пострадавших

Масштабное ДТП в Днепре по улице Полтавское шоссе произошла около 23.00 9 июля.

Спасатели получили сообщение, что в Амур-Нижнеднепровском районе города, люди зажаты внутри авто.

По прибытию было установлено, что произошло ДТП с участием грузовика MAN, грузового микроавтобуса Volkswagen Crafter и Ford Focus.

Очевидцы аварии смогли достать из Ford Focus тело 32-летней женщины, а спасатели деблокировали труп второго пассажира из этого авто. Это мужчина 1966 года рождения.

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31-летний водитель Ford Focus доставлен в Днепровскую городскую клиническую больницу № 6. Также госпитализированы водитель и пассажир Volkswagen Crafter.

Спасатели отключили элементы питания авто, чтобы избежать возникновения пожара, а после смыли с дороги разлитые горюче-смазочные материалы.

Подробности ДТП устанавливаются.

Масштабное ДТП в Днепре: двое погибших, трое в больнице / 6 фотографий

9 июля в Днепре произошло еще одно масштабное ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадал 10-летний ребенок.

ДТП произошло на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой.

Во время движения у маршрутного автобуса №136 отказали тормоза. Пытаясь избежать столкновения, водитель транспортного средства начал маневрировать и зацепил Mitsubishi.

Остановиться ему не удалось и потом маршрутка врезалась в Mazda, а та ударила впереди стоящую Audi.