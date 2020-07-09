Во Львове на улице Лычаковской произошло ДТП 9 июля около 5.00.

По информации правоохранителей, автомобиль Audi, за рулем которого был 21-летний иностранец, съехал с дороги и врезался в дом.

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— Водитель автомобиля Audi, 21-летний иностранец, не справился с управлением, когда автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся со стеной дома, — говорится в сообщении полиции Львовской области.

В авто находились еще двое иностранцев 21-летнего возраста. Они обратились за помощью к медикам. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП во Львовской области

На автодороге Киев-Чоп микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковушкой Audi 3 июля. В результате столкновения пострадали 11 человек.

По данным львовской полиции, Volkswagen выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль. За медицинской помощью обратились 11 человек, а водитель Audi и двое его пассажирок в больнице.