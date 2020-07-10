ДТП у Дніпрі: дві жертви і троє постраждалих

Масштабна ДТП у Дніпрі по вулиці Полтавське шосе сталася близько 23.00 9 липня.

Рятувальники отримали повідомлення, що в Амур-Нижньодніпровському районі міста, люди затиснуті всередині авто.

Після прибуття було встановлено, що сталася ДТП за участю вантажівки MAN, вантажного мікроавтобуса Volkswagen Crafter і Ford Focus.

Очевидці аварії змогли дістати з Ford Focus тіло 32-річної жінки, а рятувальники деблокували труп другого пасажира з цього авто. Це чоловік 1966 року народження.

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31-річний водій Ford Focus доставлений до Дніпровської міської клінічної лікарні № 6. Також госпіталізовані водій і пасажир Volkswagen Crafter.

Рятувальники відключили елементи живлення авто, щоб уникнути виникнення пожежі, а після змили з дороги розлиті паливно-мастильні матеріали.

Подробиці ДТП встановлюються.























Масштабна ДТП у Дніпрі: двоє загиблих, троє в лікарні / 6 фотографий

9 липня в Дніпрі сталася ще одна масштабна ДТП за участю маршрутки, в результаті якої постраждала 10-річна дитина.

ДТП сталася на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької.

Під час руху у маршрутного автобуса №136 відмовили гальма. Намагаючись уникнути зіткнення, водій транспортного засобу почав маневрувати і зачепив Mitsubishi.

Зупинитися йому не вдалося і потім маршрутка врізалася в Mazda, А та вдарила попереду стоїть Audi.