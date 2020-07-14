В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и порезала себе вены

В Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой.

О происшествии стало известно 13 июля в 20.10.

— По предварительным данным, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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Также в полиции добавили, что на месте преступления выявили предсмертную записку женщины.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Трагедия в Харькове

С многоэтажки на улице Культуры в Харькове 1 июня в 6.15 выпала мать с младенцем.

Полицейские, прибывшие на место трагедии, выяснили, что 42-летняя женщина, ее шестимесячный сын и 53-летний муж жили в доме на 19-м этаже.

Возбуждено дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство, а также по факту смерти женщины — по ч.1 ст.115 с пометкой самоубийство.