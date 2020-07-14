У Харкові 37-річна жінка задушила свого 10-річного сина і наклала на себе руки.

Про подію стало відомо 13 липня о 20.10.

– За попередніми даними, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові, – розповіли в ГУ НП у Харківській області.

Читайте: У Харкові під час сімейної сварки чоловік викинув дружину з вікна

Також у поліції додали, що на місці злочину виявили передсмертну записку жінки.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень, вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Трагедія у Харкові

З багатоповерхівки на вулиці Культури у Харкові 1 червня о 6.15 випала мати з немовлям.

Поліцейські, які прибули на місце трагедії, з’ясували, що 42-річна жінка, її шестимісячний син та 53-річний чоловік мешкали в будинку на 19-му поверсі.

Порушено справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, а також за фактом смерті жінки – за ч.1 ст.115 з позначкою самогубство.