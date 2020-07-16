Возле села Пирятин, что во Львовской области нашли тело 59-летней почтальонши Галины Сумик из Добросина, которую искали около трьох недель.

Ее нашли местные лесники во время обхода территории, где идет вырубка леса, возле места, где женщина вместе со своими односельчанами собирала чернику и потерялась.

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Невестка Галины Сумик сообщила, что полуразложившееся тело было обнаружено 15 июля около 16.00.

— В этой части леса мы проходили первого дня, но обошли ее. По словам свидетелей, женщину видели в другой части леса и направили нас туда. Мы верили тем людям, потому что они ее точно описали, и пошли в другой конец леса, а на самом деле она была ближе, — рассказала невестка.

По предварительным данным, Галина Сумик умерла от инфаркта или от другой проблем с сердцем в первый день исчезновения. Сейчас тело женщины находится на экспертизе.

Также по словам родственников умершей, были трудности с организацией вывоза тела женщины из леса, поскольку полиция отметила, что этим должны заниматься родственники. Но впоследствии тело Галины Сумик забрали правоохранители.

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— Сначала полиция сказала, что организацией выносе тела из леса и организацией транспорта занимаются родственники. Но человек умер в первый день и провела на открытой земли под небом 16 суток. То есть, тело начало разлагаться. Впоследствии тело таки забрали правоохранители, но пришлось привлечь высшее руководство полиции и Укрпочты, где мама работала, — рассказала невестка Мирослава.

29 июня почтальон Галина Сумик поехала с односельчанами собирать чернику в лес вблизи села Пирятин. Во время сбора ягод женщина потерялась. Начиная с того дня, полиция, работники ДСНС, волонтеры прочесали около 600 га леса, однако поиски не дали результатов.