Біля села Пирятин, що на Львівщині знайшли тіло 59-річної поштарки Галини Сумик з Добросина, яку шукали близько трьох тижнів.

Її знайшли місцеві лісники під час обходу території, де йде вирубка лісу, біля місця, де жінка разом зі своїми односельцями збирала чорницю та загубилась.

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Невістка Галини Сумик повідомила, що напіврозкладене тіло було виявлено 15 липня близько 16.00.

– У цій частині лісу ми проходили першого дня, але оминули її. За словами свідків, жінку бачили в іншій частині лісу і скерували нас туди. Ми вірили тим людям, бо вони її точно описали, і пішли в інший кінець лісу, а насправді вона була ближче, – розповіла невістка.

За попередніми даними, Галина Сумик померла від інфаркту чи від іншої проблем з серцем у перший день зникнення. Наразі тіло жінки знаходиться на експертизі.

Також за словами родичів померлої, були труднощі з організацією вивезення тіла жінки з лісу, оскільки поліція наголосила на тому, що цим повинні займатись родичі. Але згодом тіло Галини Сумик забрали правоохоронці.

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– Спершу поліція сказала, що організацією винесення тіла з лісу і організацією транспорту займаються родичі. Але людина померла у перший день і провела на відкритій землі під небом 16 діб. Тобто, тіло почало розкладатися. Згодом тіло таки забрали правоохоронці, але довелося залучити вище керівництво поліції та Укрпошти, де мама працювала, – розповіла невістка Мирослава.

29 червня поштарка Галина Сумик поїхала з односельцями збирати чорницю до лісу поблизу села Пирятин. Під час збору ягід жінка загубилась. Починаючи з того дня, поліція, працівники ДСНС, волонтери прочесали близько 600 га лісу, однак пошуки не дали результатів.