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Факты / Происшествия

В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка

В Запорожье металлический грибок упал на ребенка на одном из пляжей Вознесеновского района.

6-летнего мальчика госпитализировали с телесными повреждениями: врачи диагностировали у него царапины живота и предплечья.

Травмирование произошло, когда другой ребенок залез на металлическую конструкцию, после чего она не выдержала и упала на пострадавшего мальчика, рассказала его мать.

Как видно на снимках, металлический грибок сломался в основе крепления.

  • В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка
  • В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка
  • В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка
  • В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка
В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка / 2 фотографии

По факту травмирования ребенка полиция открыла уголовное производство о служебной халатности против коммунального предприятия.

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Трагедия на эскалаторе в Черновцах

В Черновцах 5-летнему мальчику ампутировали палец после того, как он получил травму, упав на эскалаторе в торговом центре.

Врачи были вынуждены ампутировать палец, потому что его раздробило ступеньками эскалатора.

Источник: Нацполиция

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