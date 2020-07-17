В Запорожье металлический грибок на пляже травмировал ребенка

В Запорожье металлический грибок упал на ребенка на одном из пляжей Вознесеновского района.
6-летнего мальчика госпитализировали с телесными повреждениями: врачи диагностировали у него царапины живота и предплечья.
Травмирование произошло, когда другой ребенок залез на металлическую конструкцию, после чего она не выдержала и упала на пострадавшего мальчика, рассказала его мать.
Как видно на снимках, металлический грибок сломался в основе крепления.
По факту травмирования ребенка полиция открыла уголовное производство о служебной халатности против коммунального предприятия.
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Трагедия на эскалаторе в Черновцах
В Черновцах 5-летнему мальчику ампутировали палец после того, как он получил травму, упав на эскалаторе в торговом центре.
Врачи были вынуждены ампутировать палец, потому что его раздробило ступеньками эскалатора.