У Запоріжжі металевий грибок упав на дитину на одному з пляжів Вознесенівського району.

6-річного хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями: лікарі діагностували у нього подряпини живота та передпліччя.

Травмування сталося, коли інша дитина залізла на металеву конструкцію, після чого вона не витримала і впала на постраждалого хлопчика, розповіла його мати.

Як видно на знімках, металевий грибок зламався в основі кріплення.







У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину / 2 фотографии

За фактом травмування дитини поліція відкрила кримінальне провадження щодо службової недбалості проти комунального підприємства.

Читайте: Виліз на вагон: у Білій Церкві 12-річного хлопчика вбило струмом

Трагедія на ескалаторі в Чернівцях

У Чернівцях 5-річному хлопчику ампутували палець після того, як він отримав травму, впавши на ескалаторі в торговельному центрі.

Лікарі були вимушені ампутувати палець, адже його роздробило сходинками ескалатора.