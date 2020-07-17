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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину

У Запоріжжі металевий грибок упав на дитину на одному з пляжів Вознесенівського району.

6-річного хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями: лікарі діагностували у нього подряпини живота та передпліччя.

Травмування сталося, коли інша дитина залізла на металеву конструкцію, після чого вона не витримала і впала на постраждалого хлопчика, розповіла його мати.

Як видно на знімках, металевий грибок зламався в основі кріплення.

  • У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину
  • У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину
  • У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину
  • У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину
У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину / 2 фотографии

За фактом травмування дитини поліція відкрила кримінальне провадження щодо службової недбалості проти комунального підприємства.

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Трагедія на ескалаторі в Чернівцях

У Чернівцях 5-річному хлопчику ампутували палець після того, як він отримав травму, впавши на ескалаторі в торговельному центрі.

Лікарі були вимушені ампутувати палець, адже його роздробило сходинками ескалатора.

Джерело: Нацполіція

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