У Запоріжжі металевий грибок на пляжі травмував дитину

У Запоріжжі металевий грибок упав на дитину на одному з пляжів Вознесенівського району.
6-річного хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями: лікарі діагностували у нього подряпини живота та передпліччя.
Травмування сталося, коли інша дитина залізла на металеву конструкцію, після чого вона не витримала і впала на постраждалого хлопчика, розповіла його мати.
Як видно на знімках, металевий грибок зламався в основі кріплення.
За фактом травмування дитини поліція відкрила кримінальне провадження щодо службової недбалості проти комунального підприємства.
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Трагедія на ескалаторі в Чернівцях
У Чернівцях 5-річному хлопчику ампутували палець після того, як він отримав травму, впавши на ескалаторі в торговельному центрі.
Лікарі були вимушені ампутувати палець, адже його роздробило сходинками ескалатора.