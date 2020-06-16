На железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь Киевской области от удара током погиб 12-летний мальчик.

По информации ГСЧС, он вылез на вагон, после чего получил удар. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели обгоревшее тело ребенка.

На теле парня лежали провода под напряжением, поэтому его удалось снять только после отключения линии электропередач.

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Из-за неосторожного поведения и легкомыслия подобные случаи в Украине происходят уже не впервые. Так, зимой во Львове на железнодорожной станции Подзамче от поражения током погиб 18-летний парень.

Вместе со своим братом и товарищем он прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагон-цистерне.

Парень вылез на вагон и получил удар электрическим током, после чего скончался на месте.