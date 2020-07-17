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Факты / Происшествия

Выехал на встречную полосу: в Ужгороде водитель BMW влетел в скорую

Около полуночи на улице Собранецкой в ​​Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель BMW — 35-летний житель Ужгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи FORD Transit, который выезжал со второстепенной дороги на главную.

— Обстоятельства и причины автомобильной аварии сейчас выясняют следователи Ужгородского отдела полиции, — отметили в полиции.

В салоне авто также находились трое пассажиров: двое мужчин в возрасте 53 лет и 58-летняя женщина.

  • ДТП в Киеве: BMW влетел в скорую
  • ДТП в Киеве: BMW влетел в скорую
  • ДТП в Киеве: BMW влетел в скорую
  • ДТП в Киеве: BMW влетел в скорую
Выехал на встречную полосу: в Ужгороде водитель BMW влетел в скорую / 2 фотографии

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Двух пассажиров скорой, а также водителя BMW госпитализировали. По предварительным данным, угроз их жизни нет.

По факту ДТП открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения.

ДТП под Киевом

В Киеве на Старообуховская шоссе произошла смертельная авария. Водитель Toyota влетел в Volkswagen. В результате ДТП погибли водитель Toyota и пассажир Volkswagen. Водителя последней машины с телесными повреждениями доставили в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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