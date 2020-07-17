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Факти / Надзвичайні події

Виїхав на зустрічну смугу: в Ужгороді водій BMW влетів у швидку

Близько опівночі на вулиці Собранецькій в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій BMW – 35-річний ужгородець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну.

– Обставини та причини автомобільної аварії наразі з’ясовують слідчі Ужгородського відділу поліції, – зазначили у поліції.

В салоні авто також перебувало троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.

  • ДТП в Ужгороді: BMW влетіла у швидку
  • ДТП в Ужгороді: BMW влетіла у швидку
  • ДТП в Ужгороді: BMW влетіла у швидку
  • ДТП в Ужгороді: BMW влетіла у швидку
Виїхав на зустрічну смугу: в Ужгороді водій BMW влетів у швидку / 2 фотографии

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Двох пасажирів швидкої, а також водія BMW госпіталізували. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

ДТП під Києвом

У Києві на Старообухівському шосе сталася смертельна аварія. Водій Toyota влетів у Volkswagen. В результаті ДТП загинули водій Toyota і пасажир Volkswagen. Водія останньої автівки з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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